Кияни отримали кошти за невикористані поїздки за старими тарифами на гаманці транспортних карт – КМДА

Жителі Києва отримали усі кошти за невикористані поїздки на гаманці транспортних карт у застосунку Київ Цифровий, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Тепер кошти можна використати для придбання нових поїздок за актуальними тарифами. Щоб придбати поїздки за кошти з Гаманця потрібно: відкрити розділ "Транспортна карта"; вибрати карту; відкрити "Мій Гаманець"; натиснути "Придбати поїздки"; додати потрібну кількість поїздок", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Зазначається, що кошти з гаманця можна використати і для придбання інших транспортних продуктів, наприклад проїзного. Для цього достатньо звернутись до технічної підтримки: [email protected], 0443665555.

Також можна особисто звернутися до відділу обробки звернень КП ГІОЦ: вул. Космічна, 12-А, кабінет 108, тел. 0443668136.

"Нагадаємо, що вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних", – додали в КМДА.