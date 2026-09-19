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Економіка

Pepco відкриється у столичному ТЦ Gorodok Gallery

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Pepco відкриється у столичному ТЦ Gorodok Gallery
Фото: Pepco Group

Польська компанія Pepco відкриє один із перших в Україні магазинів у київському ТЦ Gorodok Gallery, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії UTG, яка є брокером угоди.

Площа магазина у ТЦ Gorodok Gallery становиме 680 кв.м, у магазині буде представлений одяг для всієї родини, товари для дому, дитячі товари, іграшки та сезонний декор.

"Це не просто чергове відкриття, а чіткий маркер: світові ритейлери вірять в український ринок і обирають для старту найкращі локації. Для самого Gorodok Gallery це масштабна перемога та результат значного перезавантаження, після масштабної реконструкції ТЦ тут запуститься інноваційний "Сільпо", вже зовсім скоро двері відчинить довгоочікуваний Pepco, а на черзі – ще кілька топових брендів, які здивують покупців", – повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Pepco – один із провідних європейських дискаунтерів широкого профілю, що дуже швидко масштабується. Україна стане двадцятим ринком, на якому працюватиме компанія, яка реалізуватиме стратегію контрольованої експансії у Центральній та Східній Європі. Раніше Pepco вже повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року, у столиці анонсувались відкриття у ТРЦ Respublika Park та ТРЦ Retroville.

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 19 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв.м комерційних площ в Україні.

#pepco #utg
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