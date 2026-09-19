Внаслідок російської атаки пошкоджено склад Suziria Group на Київщині

Внаслідок російської атаки в ніч на суботу пошкоджено склад Suziria Group у Київській області, повідомила пресслужба компанії.

"Вночі наш склад (8000+ кв. м) у Київській області був пошкоджений під час російської атаки. Наша команда була в укритті в той момент – постраждалих немає. Наразі на місці працюють екстрені служби, і пожежу ще локалізують. Після цього буде проведена повна оцінка пошкоджень", – йдеться у повідомленні в LinkedIn.

Зазначається, що за останні кілька тижнів компанія вже посилювала логістику, щоб зробити операції більш стійкими, і планує якнайшвидше відновити роботу, інформацію партнерам щодо наступних кроків нададуть, як тільки отримають повну картину.

"Найважливіше – щоб наші люди були в безпеці. Ми знаємо, що попереду багато роботи, і наша команда готова до неї. Держава-агресор не зупинить нашу роботу", – зазначили у компанії.

Suziria Group – українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur. Станом на 2026 рік Suziria експортує п'ять власних брендів – Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet, BuddyBoo – до 13 країн світу. Бренд CATCH! також планує з'явитися на міжнародному ринку, для чого створено окреме пакування, адаптоване до вимог експорту.