"Укрзалізниця" пропонує продовжити євроколію до Чернівців за $186 млн та центрального вокзалу Львова за $100 млн

АТ "Укрзалізниця" на саміті "Карпатської вісімки" у Буковелі запропонувало проєкт будівництва нової ділянки колії європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією завдовжки 47 км.

Згідно з проєктом, розміщеним на сайті саміту, потреба в інвестиціях у цей проєкт оцінюється у $186 млн, бажаним є грантове фінансування.

"Укрзалізниця" зазначає, що мова йде про інтеграцію ділянки в новий транспортний коридор TEN-T "Балтійське море – Чорне море – Егейське море", яка забезпечить пряме сполучення української мережі з інфраструктурою ЄС.

Проєкт перебуває на стадії завершення техніко-економічного обґрунтування, а реалізувати його планується за чотири роки.

Окрім того "Укрзалізниця" запропонувала на саміті проєкт інтеграції Львівського центрального вокзалу з майбутньою лінією європейської колії з Польщі до станції "Скнилів". Мова про побудову 5-кілометрового обхідної європейської колії навколо Львову у поєднанні з будівництвом багатофункціонального пасажирського термінала на станції "Скнилів".

Потреба у фінансуванні цього проєкту, до якого запрошена Польща, становить $100 млн, також бажаним є грантове фінансування.

Наразі триває розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування за підтримки JASPERS, а термін реалізації проєкту оцінюється у п'ять років.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" також запропонувала створити спільно з інвесторами бюджетного пасажирського перевізника на маршрутах між Україною та ЄС по колії європейського стандарту із інвестиціями в акціонерний капітал близько $441 млн. Згідно із проєктом, маршрути перевізника пролягатимуть від західних українських залізничних вузлів, зокрема Ужгорода, Львова та Ковеля, на ринки Центрально-Східної Європи, зокрема до Будапешту, Братислави, Варшави, Відня та Берліну.

Перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області з 18 по 20 вересня.