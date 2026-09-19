Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" за вже виконані роботи близько 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль.

"Загальна заборгованість перед компанією за виконані роботи близько 15 млрд грн, з них 6,5 млрд грн вже знаходяться у казначействі, але близько тижня ці платежі не проходять. І ми знаємо, що взагалі платежі по капвидатках з державного та місцевих бюджетів зупинені в рамках цілої країни. Це фактично означає, що плани держави з підготовки до зими не можуть бути реалізовані, тому що призупинено їх фінансування", – повідомив Шкіль.

Він підкреслив, що це рішення "виникло спонтанно в один день, без жодних обговорень, без комунікації, просто нас поставили всіх перед фактом" і бізнес вимушений стресово корегувати свої плани. Зокрема, на проєктах "Автострада" роботи будуть іти до кінця вересня, але де-факто це буде згортання виробничих ланцюгів та консервація об'єктів.

Серед проєктів, які виконані, але не проплачені, Шкіль назвав ремонт основних магістралей, де компанія забезпечила цього року біля 40% загальноукраїнського обсягу робіт з власних ресурсів.

"У нас були домовленості, що потім, коли буде поповнений резервний фонд, з нього ці роботи будуть погашені. Це частина боргу. А ще прифронтові дороги, і захист об'єктів енергетики, і водогін "Запоріжжя – Томаківка – Марганець", який після підриву Каховської ГЕС забезпечив водою понад 1 млн жителів Дніпропетровської області", – перераховує він.

Стосовно Києва Шкіль повідомив, що цьогорічні плани будівництва метро на Виноградар були скореговані внаслідок скорочення містом бюджету на цей проєкт (з 10 млрд грн до 1,6 млрд грн), але компанія йде за графіком, як і на інших об'єктах. Зокрема, Харківське шосе мало бути здано 1 грудня, площа Європейського союзу (біля майбутньої ст.м. "Варшавська") 15 грудня, розв'язка біля ст. м. "Чернігівська" – 28 грудня.

"Ми щиро розраховуємо на конструктивну позицію прем'єр-міністра Корецького. Має бути діалог (з бізнесом), є витрати, які точно мають продовжуватись, є борги, які мають бути погашені. Я дивлюся на багато речей в позитивному ключі, вірю в Україну і ми максимум робимо все, щоб підтримати її стійкість і економіку, виконати всі задачі, розуміємо вплив якості інфраструктури на економіку країни в цілому. Тому сподіваємося, що принаймні по ключовим проєктам фінансування буде відновлено", – зазначив Шкіль.

Як повідомлялось, група компаній "Автострада" призупиняє роботи по всіх об'єктах в Україні внаслідок зупинки державою капітальних видатків.

Група компаній Autostrada – лідер інфраструктурного будівництва України. Серед напрямів – дорожнє будівництво, мостобудування, промислове будівництво, підземне будівництво, проєктування.

За даними ресурсу YouControl, у січні-червні поточного року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 2,4 млн грн чистого прибутку (за той же період 2025 року – 91,1 млн грн) та 1,92 млрд грн чистого доходу (5,13 млрд грн). За даними індексу Опендабот, у "Автостради" було 29,6% з загального виторгу за 2025 рік топ-10 компаній галузі будівництва.