Дефіциту пального через удари РФ по АЗС не буде – директор "А-95"

Системні удари РФ по АЗС не призведуть до дефіциту пального на українському ринку, вважає директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Зараз всі питають, чи буде дефіцит через удари по АЗС? Відповідь – ні. У прифронтових регіонах атаковано понад 300 АЗС і наразі немає жодного місця, де б люди залишилися без пального. Так, десь доводиться їхати далі, брати каністри, але немає такого, щоб хтось зупинився", – написав він у Facebook в п'ятницю.

Водночас експерт не виключає можливості виникнення перебоїв з пальним, але не в результаті ударів ворога по АЗС, а внаслідок системних атак по паливній інфраструктурі.

"Я не виключаю, що деякі з напрямків можуть бути нейтралізовані. Поновити їх можуть швидко, а може і ні, тоді доведеться шукати нові. І от цей проміжок часу ми маємо пройти на запасах, щоб не створювати паніку і ажіотаж", – вважає Куюн.

Як він зазначив, уряд почав робити реальні кроки на шляху створення запасів, зокрема, 17 вересня був прийнятий пакет постанов, які передбачають страхування "паливних" ризиків, та надають пільги по кредитам, направленим на створення підземних резервуарів. Передбачається надання достатніх сум, до 1 млрд грн "в руки" під цільове використання і обмежений термін реалізації проєкту близько одного року.

"Проте є нюанси. Перше: узгодження проєкту нового резервуару – 1-1,5 роки. Будівництво – ще мінімум пів року. Тобто, захищені сховища можуть з'явитися за 2-2,5 роки в кращому випадку. Якщо лібералізують бюрократію, буде вдвічі швидше", – пояснив експерт.

На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі.

Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, і його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку.