Нафта марки Brent сповільнила падіння і торгується біля $104,6 за барель, WTI вийшла у плюс

Ціни на нафту еталонних марок не демонструють єдиної динаміки на торгах у п'ятницю: північноморська Brent помірковано здешевлюється, тоді як північноамериканська WTI слабко дорожчає.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 18:19 кч дешевшають на $0,21 (0,2%), до $104,61 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в жовтні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на цей час подорожчають на $0,48 (0,47%), до $102,39 за барель.

Побоювання щодо дефіциту пропозиції палива на світовому ринку пом'якшилися завдяки збільшенню експорту саудівської нафти через Оман, зростання запасів нафтопродуктів у США, а також збільшення поставок нафтопродуктів з Китаю, зазначив аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Саудівська Аравія найближчими днями має намір приблизно наполовину відновити потужності нафтопроводу "Схід-Захід", пошкодженого в результаті атаки БПЛА, повідомляють ЗМІ. Повернення до звичного рівня очікується протягом шести тижнів.

Тим часом саудівська державна компанія Saudi Aramco повідомила щонайменше двом європейським клієнтам про скасування поставок нафти наступного місяця, написало в п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

У четвер через Ормузьку протоку пройшли чотири судна з сировинними товарами за середнього показника за останні 10 днів у 16 суден, за даними Kpler.

Тим часом експорт нафтопродуктів з Китаю в серпні зріс на 12,7% у річному вимірі, до того ж поставки авіапалива виявилися рекордними. Очікується, що КНР продовжить послаблювати експортний контроль у вересні, дозволивши компаніям отримати прибуток на високомаржинальних міжнародних ринках.

Оприлюднені в середу дані Міністерства енергетики США зазначили несподіване зростання запасів нафтопродуктів у країні минулого тижня. Зокрема, товарні запаси бензину збільшилися минулого тижня на 794 тис. барелів, дистилятів – на 1,585 млн барелів. Експерти прогнозували скорочення запасів бензину на 1 млн барелів і зростання запасів дистилятів на 100 тис. барелів.