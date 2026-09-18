У Мінагрополітики відсутня позиція щодо необхідності скасування мита на експорт олійних культур – міністр

Міністерство аграрної політики у питанні доцільності скасування введеного восени 2025 року мита на експорт насіння ріпаку та сої очікує на консолідовану позицію ринку, яка наразі відсутня, навіть у сегменті аграрних виробників, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

"Позиція Мінагрополітики на сьогодні не змінилася: ми так і не отримали узгодженої позиції або хоча б в принципі якоїсь позиції від всіх учасників ринку… В нас немає єдиної позиції, навіть від аграрних виробників, я вже не кажу від переробки, про те, що на сьогодні треба було би скасувати цю річ (експортне мито)", – сказав він журналістам у п'ятницю.

На думку Висоцького, за відсутності єдиної позиції безперспективно звертатися до Верховної Ради.

Водночас він наголосив, що є позиція, щоб аграрні виробники мали змогу експортувати насіння ріпаку та сої напряму без сплати мати.

"Державний аграрний реєстр працює: компонент по ріпаку працює, компонент по сої запущений, по кооперативах запущений – експорт без сплати мита працює", – запевнив Висоцький.

Він додав, що відсутні також пропозицій по альтернативах наповнення спецфонду для підтримки прифронтових територій, який сьогодні формується за рахунок введених експортних мит.

"Продовжуємо діалог, чекаємо: поки не буде узгодженої позиції з таким складним питанням йти до парламенту дуже складно", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, законом №4536-IX від 16 липня 2025 року в Україні з 4 вересня 2025 року запроваджено 10% вивізне (експортне) мито на насіння ріпаку та соєві боби. Документ передбачає поступове зниження ставки на 1% щороку, починаючи з 1 січня 2030 року, до рівня 5% у 2035 році. Водночас закон містить пільговий режим для безпосередніх виробників і кооперативів, які звільняються від сплати збору при експорті власновирощеної продукції.

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) наприкінці серпня цього року звернулася до Верховної Ради із закликом включити до порядку денного найближчого пленарного засідання та прийняти законопроєкт №15522 про запровадження тимчасового трирічного мораторію на застосування вивізного мита на насіння сої (код УКТ ЗЕД 1201), ріпаку (1205) та соняшнику (1206 00). В ЄБА вважають, що тимчасове скасування мита дозволить агровиробникам отримувати вищу ціну за продукцію, зберегти конкурентоспроможність та посівні площі, а також сприятиме надходженню валютної виручки і підтримці державного бюджету.