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Економіка

Збитки від незаконного вилову риби в Україні за 8 міс.-2026 перевищили 72,6 млн грн – Держрибагентство

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Збитки від незаконного вилову риби в Україні за 8 міс.-2026 перевищили 72,6 млн грн – Держрибагентство

Збитки, завдані рибному господарству України внаслідок порушень рибоохоронного законодавства, за січень-серпень 2026 року перевищили 72,6 млн грн, повідомило Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентство).

Найбільше збитків нараховано Дніпропетровським рибоохоронним патрулем – 17,7 млн грн, Одеським – 11,4 млн грн та Вінницьким – 10,4 млн грн.

За вісім місяців державні інспектори провели 1 074 рейди та виявили 16 416 порушень рибоохоронного законодавства, з яких 2 195 – грубі порушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

За результатами перевірок у порушників вилучено понад 25,5 тонни водних біоресурсів та 8 330 одиниць заборонених знарядь лову. Також затримано 199 транспортних засобів, у тому числі плавучих.

На порушників за цей період накладено штрафів на загальну суму майже 1,9 млн грн.

#риба #збитки #браконьєрство #держрибагентство
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