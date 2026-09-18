Латвія долучиться до перевірки походження російського зерна під час транзиту через порти Балтії – міністр

Україна, Латвія та Велика Британія наступного тижня планують оголосити про підписання меморандуму щодо запуску перевірки походження російського зерна, яке може прямувати транзитом через балтійські порти, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у п'ятницю.

"Спільно з Латвією і Великою Британією наступного тижня маємо оголосити підписання меморандуму, щоб запустити такий обґрунтований відбір на все зерно російського походження в разі намагання його транзиту через порти Балтії", – сказав він.

За словами міністра, перевірка російського зерна, яке прямує транзитом через Литву, працює ще з 2024 року і не припинялася. Перевірки мають встановити, чи не є заявлене як російське зерно продукцією, викраденою з окупованих територій України.

У січні 2025 року Україна, Литва та Велика Британія підписали меморандум про запуск Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій. Система перевірки походження зерна вже застосовується в литовському порту "Клайпеда". Відповідно до запровадженого у 2024 році порядку посиленого контролю, для фуражного зерна з Росії, Білорусі та інших країн підвищеного ризику передбачено дослідження географічного походження. На початку вересня 2026 року литовська служба відібрала перші зразки зерна, призначення якого для харчових або кормових потреб не було чітко зазначено в митних деклараціях, для перевірки його країни походження.

Як повідомлялося, 17 вересня Сейм Латвії підтримав зміни до закону про залізничний транспорт, які дають змогу прискорено переглядати тарифи на транзит зерна з Росії, зокрема вантажів, що доставляються до латвійських портів для подальшого експорту. Спеціальний порядок діятиме до кінця 2026 року, а уряд закликав LatRailNet оцінити можливість підвищення плати за транзит російського зерна до 300% від чинного рівня.