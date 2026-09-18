Мінагрополітики прогнозує зростання внутрішньої переробки сої у 2026/27МР до 70%

Внутрішня переробка соєвих бобів після введення мит на їх експорт посередниками восени 2025 року, яка у 2025-2026 маркетинговому році (МР) зросла до 54,2%, цього маркетингового року може перевищити 70%, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

"Ми прогнозуємо, що виробництво становитиме 3,8 млн тонн. З них прогнозуємо, що переробка становитиме 2,8 млн тонн і експорт, відповідно, 1 млн тонн. Відповідно, частка переробки за нашого прогнозу ще зросте – потенційно десь до 70% (2,8/3,8 = 73,7% – ІФ-У)", – сказав він журналістам у п'ятницю.

"Це свідома політика, щоб переробка зростала", – зазначив міністр.

Цього тижня заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголосив, що введені минулого тижня мита на експорт насіння сої та ріпаку спрацювали, що підтверджують дані асоціації "Укроліяпром" за 2025-26 МР. Згідно з ними переробка насіння ріпаку зросла у 2,7 раза порівняно із попереднім МР – з 15% до 42%, експорт ріпакової олії – у 2,5 раза, а валютний виторг від нього – більше ніж утричі, до $588 млн.

Щодо переробки врожаю сої, то у 2025-2026 МР вона зросла з 39% до 54,2%, що є історичним рекордом, тож попри падіння обсягів врожаю соєвих бобів з 6,6 млн тонн до 4,8 млн тонн валютний виторг від експорту соєвої олії та шроту збільшився на 12,3% – до $1,02 млрд.

За даними "Укроліяпром", порівняно з попереднім МР сумарні площі збирання цих культур зросли з 3,25 млн га до 3,37 млн га: ріпаку збільшилися на 15,7%, тоді як сої скоротилися на 3,9%.

"Після введення мита фермери продовжують вважати ці культури рентабельними для себе, прогнози щодо ризику відмови фермерів сіяти ці культури не справдились. Додаткові надходження до держбюджету від експортного мита на сою і ріпак, за даними Мінагрополітики, становили 2,174 млрд грн за МР, тобто за період з вересня 2025 року по серпень 2026 року", – зазначив Кисилевський.

Він додав, що блокування ворогом морських портів та іншої логістики лише посилює важливість стимулювання переробки.

Як повідомлялося, згідно із законом №4536-IX від 16 липня 2025 року, в Україні з 4 вересня 2025 року запроваджено 10%-ве вивізне (експортне) мито на насіння ріпаку та соєві боби. Документ передбачає поступове зниження ставки на 1% щороку, починаючи з 1 січня 2030 року, до рівня 5% у 2035 році. Водночас закон містить пільговий режим для безпосередніх виробників і кооперативів, які звільняються від сплати збору при експорті власно вирощеної продукції.