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Економіка

Світовий банк надав Україні $250 млн на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників – міністр

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Світовий банк надав Україні $250 млн на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників – міністр

Світовий банк підтвердив надання Україні $250 млн на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників за державною програмою "5-7-9%", повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в п'ятницю.

"Від гранту від Європейського Союзу EUR220 млн інформації додаткової немає. Ми можемо сприймати, що наразі цих коштів не може бути надано, але в нас вже є підтвердження від Світового банку про надання $250 млн на компенсацію відсотків по програмі "5-7-9%" для аграрних виробництв", – сказав він.

Як повідомлялося, Україна 7 серпня 2026 року звернулася до Європейської комісії з проханням виділити EUR220 млн безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси.

За словами Висоцького, від початку 2026 року за програмою "5-7-9%" було залучено 115 млрд грн кредитів, з яких 49 млрд грн – на аграрне виробництво.

"З моменту блокування портів і відповідних урядових рішень було залучено 21 млрд грн, із них 6,3 млрд грн – за програмою "5-7-9%", – повідомив міністр.

#кошти #агровиробники #5_7_9 #світовий_банк
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