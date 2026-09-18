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Економіка

Україна у першій половині вересня експортувала 131 тис. тонн олії, або 62% обсягів, які мали б бути за відкритих портів

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Україна у першій половині вересня експортувала 131 тис. тонн олії, або 62% обсягів, які мали б бути за відкритих портів

Експорт олії з України за перші 15 днів вересня становив 131 тис. тонн, що відповідає 62% від обсягу, який мав би бути експортований за цей період за умови вільного функціонування портів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у п'ятницю.

"За 15 днів вересня експорт олій становив 131 тисячу, коли мало би бути експортовано в класичних умовах 212 тисячі, тобто (це) 62%. Звісно, 62% – це не 100%, але не можемо казати, що все зупинилося, повний колапс і нічого не працює. Тобто по оліях в цих складних умовах вдається вийти на сьогодні на 60%", – сказав Висоцький.

За його словами, із загального обсягу експорту олії за цей період близько 60 тис. тонн було відправлено морським шляхом, 50 тис. тонн – залізницею та 20 тис. тонн – автомобільним транспортом.

"Маркетинговий рік розпочався по олії тільки 1 вересня. Давайте подивимося у вересні наступного року, який буде кінцевий результат. Зараз  є проміжні складності, пов'язані з логістикою, але це поки що точно не той момент, коли треба робити кінцеві висновки кінцеві", – зазначив Висоцький.

#олія #експорт
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