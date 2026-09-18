Група DCH Ярославського у I пів.-2026 незначно зменшила податкові платежі через війну та руйнування деяких активів

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського у січні-червні поточного року сплатила 1 млрд 259,75 млн грн податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, що на 11,32 млн грн, або 0,9%, менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

За інформацією департаменту зі зв'язків із громадськістю DCH, на динаміку податкових платежів вплинули наслідки повномасштабної війни, руйнування промислових об'єктів та вимушене скорочення виробництва на окремих підприємствах.

При цьому наводячи дані групи щодо банківського і страхового бізнесу, зазначається, що у першому півріччі 2026 року кредитний портфель Банку "Кредит Дніпро" зріс на 1,65%, а його частка в активах станом на 1 липня збільшилася до 40,29%. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у портфелі банку становила 3,53% проти 12,45% у банківській системі України за даними Національного банку України (НБУ). Ліквідні інструменти з низьким кредитним ризиком – кошти та їх еквіваленти, ОВДП і державні боргові цінні папери інших країн – формували 54,78% активів банку.

Валові страхові премії СК "ІНГО" зросли на 22,9% – з 2,387 млрд грн до 2,934 млрд грн. Фактичні виплати клієнтам, включно з виплатами за збитками попередніх періодів, збільшилися на 46,4% – до 2,51 млрд грн. Нараховані страхові виплати за звітний період становили 1,296 млрд грн, що на 33% більше, ніж рік тому.

У першому півріччі 2026 року "ОРАНТА" зібрала 1,9 млрд грн страхових премій, що на 7,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, та уклала понад 1,36 млн договорів страхування (+8,1%). Страхові виплати зросли на 55,1% – до 763,4 млн грн.

DCH також навела дані щодо промисловості, згідно з якими у першому півріччі 2026 року рудник "Суха Балка" підтримував стабільний виробничий ритм, розвивав сировинну базу, підвищував енергоефективність, оновлював обладнання та реалізовував ремонтні проєкти. Гірники підготували до розробки та видобутку сім нових блоків із сукупними запасами 468 тис. тонн руди.

Водночас група зазначила, що чиновники продовжують блокувати виплату підприємству 357,9 млн грн узгодженого бюджетного відшкодування ПДВ, позбавляючи рудник обігових коштів і створюючи ризики для своєчасної виплати зарплати, розрахунків за енергоресурси та безперервної роботи. Трудовий колектив підприємства звернувся до органів влади із проханням розблокувати повернення коштів.

Навесні 2026 року Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) пройшов щорічну наглядову інспекцію системи заводського виробничого контролю гарячекатаного прокату. Інспекція підтвердила відповідність системи вимогам Будівельного регламенту ЄС; дію сертифіката продовжено на рік.

У сфері нерухомості та маркетплейсу група зазначила, що від початку 2026 року в ТРЦ "Караван" у Дніпрі підписано договори оренди на загальну площу понад 2 тис. кв. м. Найближчим часом у торговельно-розважальному центрі планують відкрити нового якірного орендаря. Товарообіг торговельної галереї в розрахунку на 1 кв. м орендованої площі за півріччя зріс майже на 20% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Згідно з оприлюдненими даними, у першому півріччі асортимент Kasta SuperApp розширився більш ніж на 4 млн товарних позицій (SKU), а кількість продавців на платформі зросла на 48%. У партнерстві з банком "Кредит Дніпро" Kasta продовжила розвивати фінтех-продукти KVC і BNPL. За версією Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies (UAFIC), партнерство Kasta та банку "Кредит Дніпро" перемогло в номінації Best Collaboration Fintech + Retail премії Banking Awards 2026 у межах Ukrainian Banking Summit.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група компаній, що керує інвестиціями у видобуток руди, металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський і готельний бізнес та онлайн-маркетплейси.