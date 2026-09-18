США можуть запровадити мита до 100% для найбільших покупців російської нафти – уповноважений президента

Законопроєкт сенатора Ліндсі Грема передбачає можливість запровадження мит до 100% на імпорт із країн, які залишаються серед найбільших покупців російської нафти та газу або сприяють обходу енергетичних санкцій: Китай, Індія та Туреччина належать до потенційних об'єктів застосування цих тарифів, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"За 8 місяців 2026 року Китай імпортував із Росії 585 млн барелів сирої нафти, Індія – 453 млн барелів, Туреччина – 44 млн барелів. Саме ці держави належать до потенційних об'єктів застосування тарифів, передбачених законом", – сказав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За його словами, серед інших країн, які можуть потрапити до цього переліку після оновлення даних, є Угорщина та Словаччина. Власюк зазначив, що закон передбачає окремі винятки, а президент США має право відмовитися від застосування тарифів за умови відповідного схвалення Конгресу.

Окремо він звернув увагу на поставки російського скрапленого природного газу до Європи. За січень-серпень 2026 року Франція імпортувала 4,3 млн тонн російського LNG, Бельгія – 3,06 млн тонн, Іспанія – 2,77 млн тонн.

"Водночас ЄС уже ухвалив поетапну заборону імпорту російського газу: для LNG за довгостроковими контрактами основна дата припинення з 1 січня 2027 року, а для трубопровідного газу за довгостроковими контрактами – з 30 вересня 2027 року", – сказав він.

За словами Власюка, ризик застосування тарифів до європейських покупців залежатиме також від виконання ними зобов'язань щодо скорочення імпорту та передбачених законом винятків.

Ще одним напрямом він назвав контроль за поставками до РФ нафтопродуктів із третіх країн.

За перші вісім місяців 2026 року до Росії або в напрямку РФ морським шляхом надійшло чи прямувало 673 тис. барелів бензину з Індії, 325 тис. – із Марокко, 309 тис. – із Туреччини та 186 тис. барелів дизельного пального з Єгипту.

"Тому посилення контролю за компаніями, перевізниками, страховиками та фінансовими посередниками, які забезпечують такі поставки, є суттєвим для ефективності санкційної політики", – наголосив Власюк.

Уповноважений президента також зазначив, що для України ухвалення закону означає потенційне використання для обмеження компаній і посередників, які допомагають Росії отримувати компоненти та технології для виробництва зброї.