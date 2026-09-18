Столиця підготовлена до зими на 80%, консолідований бюджет на комплекс заходів сягнув 12 млрд грн – Пантелеєв

Рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн, повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєв у четвер в ході круглого столу "Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026-2027", організованого We Build Ukraine.

"Київ зараз в суперактивній фазі підготовки до опалювального сезону. Наприклад, ми в плані стійкості передбачили заходи з повного резервування системи життєзабезпечення і систем водопостачання та водовідведення для міста – це близько 2 млрд грн, це кошти міста. Це дуже масштабний напрям, частину об'єктів захищаємо самостійно, можливо, частину робіт буде виконано за допомогою Агентства відновлення. Перший етап вже реалізовано", – повідомив він.

Як уточнив Пантелеєв кореспонденту "Інтерфакс-Україна", на даний момент скомпільований бюджет реалізації заходів плану стійкості близько 12 млрд грн. – це кошти міського бюджету, ресурси міських служб і підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування.

"Зокрема, 2,5 млрд грн позики столиця отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), 2,5 млрд грн – Ощадбанк, 3,5 млрд грн – це Укргазбанк і Ексім. Отже, 8,5 млрд грн із 12 млрд грн – це залучені кошти на проєкти стійкості, і за них вже роботи зроблено. І цього де-факто ще замало – ми продовжуємо цю роботу", – повідомив Пантелеєв.

Більшість з робіт, які ще треба зробити, за його словами, "штатні", як-от ремонт мереж, обладнання, підготовка житлових будинків. Вони виконуються поза планом стійкості ресурсом міських служб ЖКГ. "І ще великий обсяг робіт з відновлення об'єктів інфраструктури після обстрілів минулого року. Цю частину, яка постраждала минулого року, заплановано відновити до початку опалювального сезону", – повідомив він.

Зокрема, власники Дарницької ТЕЦ відремонтували основне обладнання та отримали додаткове донорське (від Швейцарії). "Вони самі роблять ремонт, плюс їм допомагає держава в захисті", – розповів Пантелеєв.

Щодо створення альтернативної системи для зони обслуговування Дарницької ТЕЦ, цю масштабну роботу, за його словами, не буде завершено до початку опалювального сезону.

"По Дарницькій ТЕЦ у нас п'ять альтернативних об'єктів. Вони активно будуються, є перспективи завершення робот за деякими з них до кінця року. Оцінюю готовність цих проєктів наразі на рівні 50-60%", – повідомив він.

Говорячи про запаси пального для генераторного господарства, Пантелеєв повідомив, що місто має понад 5 тис. тонн резерву для систем життєзабезпечення.

"Виживання в нештатній ситуації – це великий комплекс заходів, як технічних, так і законодавчих, нормативних, комунікаційних з людьми тощо. Це системний виклик для нас всіх, для громад, для керівництва країни, для кожного мешканця. Ми готові максимально брати участь у вирішенні цих питань", – резюмував Пантелеєв.