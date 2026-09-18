Зеленський: Норвегія надала понад $100 млн бюджетної підтримки Україні через Ukraine Facility

Понад $100 млн бюджетної підтримки Україна отримала від Норвегії через механізм Ukraine Facility, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний Норвегії за понад 100 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України через механізм Ukraine Facility. Вагоме й дуже вчасне рішення, про яке говорили з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере під час останніх зустрічей", – наголосив Зеленський в дописі, поширеному в телеграм-каналі.

Президент зазначив, що для України важливою є підтримка Норвегії, яка, за його словами, "завжди поруч і допомагає".