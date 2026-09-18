ЄБА підтримує законопроєкт про надрокористування та аукціони, але наполягає на доопрацюванні до 2-го читання

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) підтримує законопроєкт №15454 про вдосконалення механізмів надання та реалізації права на користування надрами й виступає за його прийняття в першому читанні, проте наголошує на необхідності доопрацювання документа до другого читання.

Як зазначається в публікації на сайті асоціації, бізнес переконаний: послідовне вдосконалення законодавства у сфері надрокористування, підвищення прозорості процедур та забезпечення передбачуваних умов діяльності сприятимуть залученню інвестицій у видобувну галузь і зміцненню економічної стійкості України.

Асоціація позитивно оцінює низку положень законопроєкту. Зокрема, закріплення основних вимог до проведення електронних торгів безпосередньо в Кодексі України про надра підвищить прозорість процедур. Поширення гарантій стабільності законодавства на ділянки нафтогазоносних надр є критично важливим через значні капіталовкладення та тривалі строки реалізації таких проєктів.

Крім того, документ передбачає уточнення правил і підвищення відкритості конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), а також врегулювання окремих земельних питань, зокрема можливість проведення розвідувальних робіт за домовленістю з власником або користувачем земельної ділянки.

Водночас комітет надрокористування асоціації наголошує, що під час підготовки законопроєкту до другого читання необхідно попрацювати над положеннями, які безпосередньо впливають на практичну реалізацію прав інвесторів. Зокрема, подальшого опрацювання потребують механізми державного контролю, питання укладення та реалізації УРП, а також взаємодія надрокористувачів із власниками та користувачами земельних ділянок.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №15454 заєстровано у Верховній Раді 30 липня 2026 року. Документ, розроблений спільно екологічним комітетом парламенту та Міністерством економіки і довкілля, спрямований на розвиток видобутку й переробки корисних копалин, запровадження аукціонів з одним учасником, уточнення умов УРП, а також удосконалення земельних процедур і сервітуту для надрокористувачів.

Джерело: https://eba.com.ua/eba-pidtrymuye-zakonoproyekt-15454-shhodo-vdoskonalennya-nadrokorystuvannya/

https://www.me.gov.ua/News/Detail/5d0e5158-06dd-4b0c-80f6-2bf9659d6e9a?lang=uk-UA&title=RozvitokNadrokoristuvannia

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70422