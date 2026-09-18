Товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% у першому півріччі – президент Сербії

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% у першому півріччі 2026 року.

"Після кількох відвідин української делегації в Сербії і навпаки, ми успішно розростили, якщо говорити про сферу торгівлі, на 42% протягом першого пів року цього року", – сказав Вучич на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

"Я впевнений, що зв'язки одне з одним у рамках енергетичного сектора, залізниць, доріг, інших інфраструктурних проєктів мають певне значення для нас усіх. Я вважаю, що ми можемо спробувати здобути більшу підтримку з боку ЄС для різноманітних проєктів", - зазначив він.

За словами президента Сербії, окремим напрямом співпраці може стати розвиток туризму та збільшення кількості туристів між країнами.