Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% у першому півріччі – президент Сербії

1 хв читати
Додати як джерело
Товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% у першому півріччі – президент Сербії

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% у першому півріччі 2026 року.

"Після кількох відвідин української делегації в Сербії і навпаки, ми успішно розростили, якщо говорити про сферу торгівлі, на 42% протягом першого пів року цього року", – сказав Вучич на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

"Я впевнений, що зв'язки одне з одним у рамках енергетичного сектора, залізниць, доріг, інших інфраструктурних проєктів мають певне значення для нас усіх. Я вважаю, що ми можемо спробувати здобути більшу підтримку з боку ЄС для різноманітних проєктів", - зазначив він.

За словами президента Сербії, окремим напрямом співпраці може стати розвиток туризму та збільшення кількості туристів між країнами.

#сербія #торгівля #президент #україна
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості за рахунок часткової компенсац…

Читати
Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Кабінет міністрів України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій, повідомив прем'єр-мініс…

Читати