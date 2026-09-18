Зеленський: На Карпатському саміті підготовлені інвестиційні й торговельні угоди на €1 млрд

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах економічної частини Карпатського саміту підготовлені інвестиційні та торговельні угоди на €1 млрд.

"Сьогодні у другій частині Карпатської ініціативи, у другій частині цього саміту, в економічній, будуть вагомі домовленості фінансові і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу з усіх наших країн. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро", – сказав Зеленський на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

За його словами, на саміті представлено майже 100 бізнес-проєктів від Карпатського регіону обсягом у майже EUR40 млрд.

"Ми виходимо з того, що найближчими роками економічне зростання в Карпатському регіоні може бути вдвічі швидше, ніж в середньому по Європейському Союзу", – зазначив президент.

Він також повідомив про роботу зі створення на рівні Євросоюзу особливої Карпатської макростратегії, що дасть можливість залучити більше європейських коштів для підтримки країн та громад Карпатського регіону.

Крім того, президент повідомив про наявність кількох проєктів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки.

"Ми будемо обов’язково залучати додаткові сили, додаткове інвестування. Це такі плани, які не на майбутнє, а це на сьогодні ми повинні зробити", – сказав Зеленський.