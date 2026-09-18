Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 28,6 тис. грн – проєкт держбюджету-2027

Підприємствам потрібно буде мати середню зарплату від 28,638 тис. грн для бронювання співробітників у зв'язку із запланованим підвищенням мінімальної заробітної плати в проєкті державного бюджету на 2027 рік.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року до 9 546 грн з теперішніх 8 647 грн.

Згідно з постановою №692 від 30 травня 2026 року, для бронювання працівників підприємства на сьогодні повинні мати середню заробітну плату від трьох мінімальних (наразі – 25 941 на місяць), їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату продовж періоду бронювання.

У разі прийняття державного бюджету із зазначеним підвищенням мінімальної зарплати підприємства з 1 січня 2027 року повинні будуть мати середню зарплату від 28 638 грн на місяць, а їхні працівники-претенденти на бронювання – таку зарплату продовж періоду бронювання.