Кабмін ввів поняття "безпечний простір" як умову для роботи підприємств за жовтого рівня загрози

Кабінет міністрів уточнив, за яких умов суб'єкти господарювання можуть провадити діяльність у разі встановлення жовтого рівня загрози.

Згідно з постановою №1128 від 15 вересня, у разі встановлення жовтого рівня загрози суб'єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити діяльність в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях, де наявні захисні споруди, тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів, або у приміщеннях, будівлях чи спорудах, які є спорудами подвійного призначення або у складі яких наявний безпечний простір.

Зазначається, що суб'єкти господарювання облаштовують безпечний простір у приміщеннях, будівлях чи спорудах, які не належать до споруд подвійного призначення або у складі яких відсутній безпечний простір.

Документом визначено, що "безпечний простір" – найбільш захищені зони у визначених балансоутримувачами приміщеннях, будівлях чи спорудах, які облаштовуються в межах реалізованих об'ємно-планувальних рішень у спосіб, що дає можливість захистити персонал та відвідувачів від побічної дії звичайних засобів ураження та максимального надлишкового тиску вибуху (в кілопаскалях), визначеного Міністерством оборони разом з Генеральним штабом Збройних сил.

Унормовано, що балансоутримувач і суб'єкти господарювання інформують персонал та відвідувачів про наявність укриття та безпечного простору шляхом розміщення на входах до приміщень, будівель, споруд чи територій, їх зовнішніх стінах (огорожах) табличок з написом "Об'єкт забезпечений укриттям", або "Об'єкт забезпечений безпечним простором", або "Об'єкт не забезпечений укриттям" розміром 100 х 60 сантиметрів, а також визначають порядок дій персоналу в разі сигналу "Повітряна тривога".

Зазначається, що при оголошенні сигналу "Повітряна тривога" суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити доведення такого сигналу до персоналу та відвідувачів.

Як повідомлялося, 4 вересня уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Документом унормовано, що під час повітряної загрози жовтого рівня суб'єкти господарювання можуть здійснювати діяльність, а перебування відвідувачів в закладах здійснюється на їх власний розсуд.