Росія у 2026р пошкодила 310 локомотивів – Мінінфраструктури

Російські атаки з початку 2026 року пошкодили 310 локомотивів, тоді як за весь попередній час з початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року їх було пошкоджено 227, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Тому тут питання швидкого відновлення закупівлі бувших у використанні (локомотивів), також є попередні домовленості і закупівлі нових", – зауважив Калашник під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури цього тижня.

У представленому стратегічному плані на 2026-2027 роки передбачається відновлення 70% локомотивів, 10% рухомого складу, а також перетворення 25 вокзалів на інклюзивні.

Міністр повідомив, що у прифронтових регіонах залізнична інфраструктура та логістичні хаби захищаються від дронів, зокрема шляхом встановлення модульних укриттів. Він додав, що "Укрзалізниця" цього року вже виготовила півтори сотні таких об'єктів.

"Це набагато дешевше, ніж закупівля у приватних компаній. Також "Укрзалізниця" ліцензувала це виробництво", – додав Калашник.

Він уточнив, що до кінця року планується масштабувати це виробництво, а на наступний рік поставлено завдання повністю забезпечити відповідним захистом всі залізничні станції, зокрема проміжні.

Міністр також повідомив, що наступного року продовжить діяти експериментальна модель PSO – держзамовлення на пасажирські перевезення залізницею, за якого цього року у бюджеті вперше було виділено 16 млрд грн.

Окрім того Калашник підтвердив плани завершити електрифікацію дільниці "Чоп-Ужгород" вже цього року та розпочати реконструкцію колії "Мостиська-Скнилів".

Серед інших стратегічних планів міністр назвав модернізацію п'яти та створення одного нового пункту пропуску.

В автомобільних перевезеннях, за словами міністра, планується запровадити електронну товарно-транспортну накладну, а також провести реформу ринку таксі та перевезень через цифрові платформи.

Калашник зазначив, що детінізація ринку таксі може забезпечити близько 10 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету.

Міністр також повідомив про плани до першого кварталу 2027 року підготувати законопроєкт щодо засад відновлення інфраструктури.

Джерело: https://www.youtube.com/live/eS3t980pL6c?si=vIO04xs6dU2DoPIT