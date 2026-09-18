Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Росія у 2026р пошкодила 310 локомотивів – Мінінфраструктури

2 хв читати
Додати як джерело
Росія у 2026р пошкодила 310 локомотивів – Мінінфраструктури
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/

Російські атаки з початку 2026 року пошкодили 310 локомотивів, тоді як за весь попередній час з початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року їх було пошкоджено 227, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Тому тут питання швидкого відновлення закупівлі бувших у використанні (локомотивів), також є попередні домовленості і закупівлі нових", – зауважив Калашник під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури цього тижня.

У представленому стратегічному плані на 2026-2027 роки передбачається відновлення 70% локомотивів, 10% рухомого складу, а також перетворення 25 вокзалів на інклюзивні.

Міністр повідомив, що у прифронтових регіонах залізнична інфраструктура та логістичні хаби захищаються від дронів, зокрема шляхом встановлення модульних укриттів. Він додав, що "Укрзалізниця" цього року вже виготовила півтори сотні таких об'єктів.

"Це набагато дешевше, ніж закупівля у приватних компаній. Також "Укрзалізниця" ліцензувала це виробництво", – додав Калашник.

Він уточнив, що до кінця року планується масштабувати це виробництво, а на наступний рік поставлено завдання повністю забезпечити відповідним захистом всі залізничні станції, зокрема проміжні.

Міністр також повідомив, що наступного року продовжить діяти експериментальна модель PSO – держзамовлення на пасажирські перевезення залізницею, за якого цього року у бюджеті вперше було виділено 16 млрд грн.

Окрім того Калашник підтвердив плани завершити електрифікацію дільниці "Чоп-Ужгород" вже цього року та розпочати реконструкцію колії "Мостиська-Скнилів".

Серед інших стратегічних планів міністр назвав модернізацію п'яти та створення одного нового пункту пропуску.

В автомобільних перевезеннях, за словами міністра, планується запровадити електронну товарно-транспортну накладну, а також провести реформу ринку таксі та перевезень через цифрові платформи.

Калашник зазначив, що детінізація ринку таксі може забезпечити близько 10 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету.

Міністр також повідомив про плани до першого кварталу 2027 року підготувати законопроєкт щодо засад відновлення інфраструктури.

Джерело: https://www.youtube.com/live/eS3t980pL6c?si=vIO04xs6dU2DoPIT

#атаки_рф #пошкодження #локомотиви
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості за рахунок часткової компенсац…

Читати
Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Кабінет міністрів України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій, повідомив прем'єр-мініс…

Читати