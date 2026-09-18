RBI відкинув звинувачення Grizzly Research в обході санкцій через російську "дочку"

Raiffeisen Bank International AG (RBI, Австрія) категорично відкинув звинувачення шорт-селера Grizzly Research (США) щодо можливої участі його російської дочірньої структури АТ "Райффайзенбанк" (Росія) в операціях з обходу західних санкцій.

"RBI аналізує свої юридичні можливості та розглядає питання про вжиття правових заходів щодо авторів цього звіту", – зазначили в позиції банку.

Напередодні, зранку 17 вересня, оголошення Grizzly Research про відкриття короткої позиції щодо банку із посиланням на дослідження, яке начебто свідчить про причетність фінустанови до торгівлі російськими товарами на суму близько $1,2 млрд, що підпадають під обмеження на імпорт та експорт, призвело до падіння курсу акцій RBI на Віденській біржі більш ніж на 9%. Під кінець дня вартість акцій частково відновилася, а зранку у п'ятницю зросла ще на 2,2% – до EUR62,3 за штуку проти EUR65 до падіння.

У банку заявили, що звіт містить "численні оманливі і маніпулятивні твердження" та фактичні помилки. Зокрема, за його твердженням, частину згаданих у ньому клієнтів російський Райффайзенбанк припинив обслуговувати та заблокував ще до їх внесення до санкційних списків, а деякі наведені у звіті компанії взагалі ніколи не були клієнтами RBI або його російської "дочки".

Grizzly Research у звіті від 17 вересня стверджувала, що проаналізувала майже 25,1 тис. російських митних записів загальною вартістю близько $1,75 млрд, у яких фігурував реєстраційний код АТ "Райффайзенбанк". Із них записи на $1,191 млрд дослідники віднесли до торгівлі товарами, на які на відповідні дати поширювалися обмеження ЄС, США, Великої Британії або Швейцарії.

Водночас сама Grizzly Research застерігає, що наявність коду банку в митних записах не доводить проведення платежів, фінансування операцій, отримання банком доходу або порушення санкцій.

За даними дослідників, $106,75 млн із виявлених операцій припадає на товари з Common High Priority List, які західні країни вважають критично важливими для російського військово-промислового комплексу. Окремо Grizzly заявила про $49 млн торгівлі за участю щонайменше 33 сторін, які на відповідний момент перебували під санкціями.

RBI також відкинув висновки Grizzly щодо проблем із ліквідностю групи. За даними банку, його груповий коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) станом на 30 червня 2026 року становив 136%, а без урахування Росії – 135%. У RBI наголосили, що при груповому розрахунку вже виключено понад EUR7 млрд високоякісних ліквідних активів російської "дочки".

Серед компаній, які раніше ставали об'єктами атак з боку Grizzly Research, були Accor SA та Pirelli & C. SpA.