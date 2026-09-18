"Нібулон" почав збирати кукурудзу, жнива сорго планує на початок жовтня

ТОВ "СП "Нібулон" почало збирати врожай кукурудзи у Черкаській області, повідомила пресслужба компанії.

"Першим жнивує Чигиринський кластер із площею кукурудзи до збирання близько 10 тис. га. Врожайність кукурудзи наразі становить 6 т/га, що відповідає запланованим показникам. Збиральна вологість – від 16% до 18%", – зазначено в повідомленні.

У компанії зазначили, що посівні площі кукурудзи під урожай 2026 року становлять близько 30 тис. га. Значна частина цих полів (36%) обробляється за технологіями strip-till та mini-till. Такий ощадливий обробіток допомагає зберігати родючість ґрунтів, а завдяки меншій кількості проходів техніки – зменшувати витрати пального й навантаження на ґрунт.

Технології без оранки добре показали себе під час посухи влітку 2026 року. На полях зі strip-till та mini-till ґрунт краще утримував вологу, що допомогло зберегти потенціал урожайності у критичний період, пояснила пресслужба "Нібулону".

Жнива сорго, посіви якого розташовані у Миколаївській області, компанія планують розпочати на початку жовтня.

"Сівозміна "Нібулону" адаптована до кліматичних змін. Вирощування сорго дозволяє підвищувати економічну ефективність рослинництва, особливо за умов високих температур та дефіциту вологи", – наголосили в компанії.

Повідомляється також, що триває збирання сої, посіви якої розташовані у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях.