"Нібулон" втретє з початку повномасштабного вторгнення підвищив орендну плату пайовикам

ТОВ "СП "Нібулон" збільшив орендну плату пайовикам у регіонах своєї присутності в середньому на 11,5%, повідомила пресслужба компанії.

Найбільше зростання виплат відбулося у Миколаївській області – в середньому на 17,3%. Зокрема, для пайовиків Снігурівської громади, яка потерпає від ворожих обстрілів, орендну плату збільшено на 32,5%.

Найвищою орендна плата за землю залишається у Вінницькій та Хмельницькій областях, що, за даними компанії, корелюється з високою вартістю земель у цих регіонах.

Крім того, "Нібулон" збільшив виплати пайовикам за пролонгацію договорів оренди. Середнє зростання суми заохочення становить 63,5%. Договори оренди продовжуються на 7-10 років.

В повідомленні зазначено, що нинішнє підвищення орендної плати за землю – це вже третє масове збільшення виплат компанією, починаючи з 2022 року.