Уряд адаптував форми документів для імпорту живих тварин, харчових продуктів і кормів до вимог ЄС

Кабінет Міністрів затвердив оновлені форми документів, які використовуються під час ввезення живих тварин, продуктів, а також харчових продуктів і кормів нетваринного походження, таким чином Україна синхронізує прикордонний контроль з європейськими стандартами.

Як повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, уряд ухвалив відповідну постанову "Про затвердження форм загального ветеринарного документа на ввезення та загального документа на ввезення" для виконання закону про державний контроль та адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу.

"Ми продовжуємо системно адаптувати наші процедури до вимог Європейського Союзу. Оновлення форм документів на ввезення – це не просто формальність, а створення прозорої, уніфікованої системи контролю на кордоні, яка відповідає регламентам ЄС. Це гарантує високий рівень захисту здоров'я людей і тварин, усуває зайві бюрократичні бар'єри для бізнесу та зміцнює позиції України як надійного торговельного партнера", – наголосив міністр Тарас Висоцький.

Документ визнає такою, що втратила чинність, постанову від 2018 року та запроваджує три актуалізовані форми: загального ветеринарного документа на ввезення живих тварин; загального ветеринарного документа на ввезення продуктів; загального документа на ввезення харчових продуктів та кормів нетваринного походження.

Очікується, що реалізація нових норм підвищить прозорість прикордонного контролю та посилить захист здоров'я людей і тварин.