АМКУ оштрафував майже на 1 млн грн імпортера дієтичної добавки за неправдиву інформацію про її властивості

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував імпортера дієтичної добавки "ГепаРеал" ТОВ "Вінара" на 993,9 тис. грн за неправдиву інформацію щодо її властивостей.

Як повідомляє АМКУ, він встановив, що "Вінара" поширювала на упаковці добавки та в мережі Інтернет інформацію, яка безпосередньо позиціонувала "ГепаРеал" як гепатопротектор, та приписувала йому властивості, які можуть бути притаманні, зокрема лікарським засобам відповідної групи.

"Належних доказів на підтвердження заявлених властивостей дієтичної добавки з урахуванням її повного складу ТОВ "Вінара" не надало. За результатами розгляду справи комітет дійшов висновку, що поширена ТОВ "Вінара" інформація щодо властивостей дієтичної добавки "ГепаРеал" є неправдивою", – зазначив комітет.

АМКУ також встановив, що ринок виробництва та реалізації лікарських засобів, віднесених до групи гепатопротекторних препаратів, зокрема лікарських засобів із тією самою діючою речовиною, що зазначена у складі дієтичної добавки "ГепаРеал", є конкурентним.

"Комітет дійшов висновку, що вона (компанія – ІФ-У) могла вводити в оману споживачів щодо властивостей та призначення дієтичної добавки "ГепаРеал" і впливати на їхні наміри щодо її придбання. Унаслідок таких дій ТОВ "Вінара" могло отримати неправомірні переваги у конкуренції", – зазначається в повідомленні.

За результатами розгляду справи АМКУ визнав дії ТОВ "Вінара" порушенням, передбаченим ст. 15¹ Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", та наклав на компанію штраф у розмірі 993 937 грн.