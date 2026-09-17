Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Укргазбанк надасть Києву 2 млрд грн на підготовку енергетики до опалювального сезону

1 хв читати
Додати як джерело
Укргазбанк надасть Києву 2 млрд грн на підготовку енергетики до опалювального сезону
Фото: https://www.facebook.com

Державний Укргазбанк та Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписали кредитну угоду на 2 млрд грн для підготовки столиці до осінньо-зимового періоду, повідомила пресслужба банку.

"Фінансування муніципальних і комунальних проєктів є одним зі стратегічних напрямів роботи Укргазбанку. Ми бачимо його значний потенціал у відбудові України, а партнерство зі столицею – важливий крок у цьому процесі", – зазначив перший заступник голови правління фінустанови Володимир Пономарьов.

Залучені кошти мають посилити фінансові можливості міста для підготовки теплопостачальної інфраструктури до опалювального сезону та реалізації заходів з підвищення енергетичної стійкості.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, для реалізації плану енергостійкості Київ залучає кошти міського бюджету, ресурси міських служб і підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування.

Раніше Укргазбанк і столиця реалізовували спільні проєкти, зокрема з розміщення облігацій місцевої позики та фінансового лізингу.

Укргазбанк за розміром загальних активів є сьомим банком в Україні: за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року вони становили 236,69 млрд грн.

 

#київ #укргазбанк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості за рахунок часткової компенсац…

Читати
Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Кабінет міністрів України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій, повідомив прем'єр-мініс…

Читати