Укргазбанк надасть Києву 2 млрд грн на підготовку енергетики до опалювального сезону

Державний Укргазбанк та Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписали кредитну угоду на 2 млрд грн для підготовки столиці до осінньо-зимового періоду, повідомила пресслужба банку.

"Фінансування муніципальних і комунальних проєктів є одним зі стратегічних напрямів роботи Укргазбанку. Ми бачимо його значний потенціал у відбудові України, а партнерство зі столицею – важливий крок у цьому процесі", – зазначив перший заступник голови правління фінустанови Володимир Пономарьов.

Залучені кошти мають посилити фінансові можливості міста для підготовки теплопостачальної інфраструктури до опалювального сезону та реалізації заходів з підвищення енергетичної стійкості.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, для реалізації плану енергостійкості Київ залучає кошти міського бюджету, ресурси міських служб і підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування.

Раніше Укргазбанк і столиця реалізовували спільні проєкти, зокрема з розміщення облігацій місцевої позики та фінансового лізингу.

Укргазбанк за розміром загальних активів є сьомим банком в Україні: за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року вони становили 236,69 млрд грн.