Ціни на оренду житла в Києві та Одесі знижуються на тлі ворожих обстрілів – "ЛУН"

Активні ворожі обстріли протягом останнього місяця спричинили зниження цін на оренду квартир в Києві – на 3%, в Одесі – на 11%, повідомив сервіс "ЛУН Статистика".

"З середини 2022 року обстріли дуже мало безпосередньо впливали на ціну оренди, особливо в економічно активній столиці – ринок адаптувався, попит стабілізувався попри регулярні атаки. Те, що ми бачимо зараз у Києві, – перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів у столиці знову позначається на готовності платити за оренду в конкретному місті", – зазначила керівниця "ЛУН Статистики" Людмила Кірюхіна, слова якої наведено в повідомленні.

За даними "ЛУН", у вересні 2026 року станом на сьогодні оренда однокімнатних квартир у Києві подешевшала за місяць на 3% і становить в середньому 18 тис. грн/міс. Загалом за рік оренда в столиці залишилася без змін. В Одесі цінник знизився на 11% проти показника місяць тому, до 13,4 тис. грн/міс., але порівняно з аналогічним періодом 2025 року виріс на 12%.

Натомість на заході країни спостерігається позитивна динаміка. Приміром, у Львові ціни на оренду одноквартирних квартир за місяць виросли на 9% – до 26,9 тис. грн/міс. В цілому за рік оренда подорожчала на 43,5%, повідомив аналітичний портал.

В Ужгороді ціна за місяць зросла на 8% (+40% у річному зрізі), до 29,1 тис. грн/міс., в Івано-Франківську – на 11% (на 42% за рік), до 22,4 тис. грн/міс.

"ЛУН" зазначив, що ринок оренди у столиці та Одесі залишається активним попри обстріли: однокімнатна квартира в Києві здається в середньому за 4 дні, в Одесі – за 5 днів. Аби знайти орендаря у Львові треба в середньому 6 днів.

"Одним із можливих факторів є внутрішня міграція – як між містами, так і між районами одного міста. Напередодні нового опалювального сезону додаткове значення для орендарів можуть мати характеристики самого житла: автономне опалення та живлення, укриття поруч і готовність будинку до можливих відключень", – пояснили експерти "ЛУН".