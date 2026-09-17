Мінекономіки планує запустити довгостроковий механізм компенсації воєнних збитків до $10 млн з 2027р

Кабінет Міністрів деталізував ухвалені рішення щодо розширення програм підтримки підприємств, уточнивши параметри пільгового кредитування до 1 млрд грн та оновлені умови страхування воєнних ризиків, тоді як Міністерство економіки та довкілля вже готує довгостроковий механізм відшкодування збитків.

Як уточнюється на сайті відомства в четвер, пільгове кредитування великих проєктів із компенсацією 5,5% річних від базової ставки банку доступне для відновлення паливної та складської логістики, переробної промисловості й торговельних мереж із лімітом до 1 млрд грн на групу компаній. Для ритейлу запроваджено окремий захід на підтримку обігових коштів до 1 квітня 2027 року, а також фінансування будівництва підземних резервуарів для пального.

Щодо страхування та компенсацій уряд офіційно додав Київ і Київську область до територій підвищеного ризику. Розширено також перелік майна: до нього увійшли об'єкти АЗС, пальне для розпорядників акцизних складів (зокрема, в транзиті), автотранспорт для його перевезення, сільгосптехніка та вантажівки вагою понад 7,5 тонни. Крім того, максимальний розмір компенсації страхової премії на рік збільшено з 3 млн грн до 5 млн грн, а механізм поширено на орендоване майно.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко зазначив, що відомство наразі готує довгостроковий механізм компенсації воєнних збитків обсягом до $10 млн на одну юридичну особу з цільового фонду, який планується запустити з 1 січня 2027 року за рахунок державних, донорських та приватних коштів.

"Ми знаходимося в постійному діалозі з бізнесом, чуємо його болі та оперативно реагуємо на нагальні потреби, пов'язані із втратами від збройної агресії рф. Зокрема, паливна інфраструктура залишається однією з найбільш вразливих до воєнних ризиків. Тому ми ініціювали зміни у програму часткової компенсації, передбачивши відповідну підтримку підприємств", – зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в дописі у Facebook.

Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу позитивно оцінив ініціативи щодо кредитування, підтвердивши готовність банківської системи та триваючий діалог з урядом щодо оптимізації виплат за попередніми програмами.