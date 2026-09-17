Копальня "Суха Балка" Ярославського вимагає розблокувати відшкодування ПДВ на 357,9 млн грн

Копальня "Суха Балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), яка входить до групи DCH Олександра Ярославського, та її трудовий колектив заявляють про незаконне блокування повернення ПДВ за поставлену на експорт продукцію на 357,9 млн грн та вимагають негайно перерахувати гроші.

Згідно із заявою компанії та зверненням трудового колективу, подальше блокування 357,9 млн грн підтвердженого бюджетного відшкодування ПДВ є неприпустимим, адже йдеться не про спірну суму, а про кошти підприємства, право на відшкодування яких держава вже перевірила та підтвердила.

"Державна податкова служба України перевірила та узгодила до відшкодування ПрАТ "Суха Балка" станом на вересень 2026 року 357,9 млн грн ПДВ. Формальним приводом для блокування стала колишня наявність серед акціонерів особи, чиї анкетні дані збіглися з даними особи із санкційного переліку. Йшлося про 200 акцій – близько 0,000023% статутного капіталу – загальною номінальною вартістю 10 грн", – зазначено в заяві.

Компанія наголосила, що така частка ніколи не давала контролю над підприємством, а тотожність колишнього акціонера підсанкційній особі не була належно доведена в суді. Окрім того 7 листопада 2025 року акції всіх міноритаріїв було примусово викуплено у межах процедури сквіз-ауту, тому спірного акціонера у структурі власності більше немає.

Згідно документів, 16 січня 2026 року ДПС повідомила Казначейство про відсутність підстав для застосування обмежень до підприємства, Казначейство підтвердило, що узгоджені суми залишаються доступними для перерахування, але кошти досі не виплачені, а три письмові звернення Казначейства до Міністерства фінансів залишилися без відповіді.

"Це не прохання про пільгу або державну допомогу приватному бізнесу. "Суха Балка" вимагає повернути власні кошти, право на які підтвердила сама держава. На підприємстві працюють понад дві тисячі людей, 426 працівників захищають Україну у складі Збройних Сил, десятки загинули. Блокування 357,9 млн грн створює реальну загрозу виплаті заробітної плати, розрахункам за енергоресурси та безперервній роботі рудника", – констатує підприємство.

Копальня "Суха Балка" – одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Видобуває залізну руду підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" та ім.Фрунзе. Група DCH у травні 2017 року придбала рудник у групи Evraz.