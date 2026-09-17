Валовий попит на валюту в Україні у січні-серпні зріс на 25% р/р, пропозиція – на 12% – НБУ

Валовий попит на валюту в Україні у січні-серпні 2026 року збільшився на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року, або на $13 млрд, тоді як валова пропозиція – на 12%, або на $4 млрд, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

За його словами, у серпні валовий попит на валюту залишався підвищеним насамперед через нарощування бюджетних видатків, значна частина яких припадала на сектор оборони. Водночас попит з боку паливно-енергетичного сектору після березневого сплеску залишався відносно стабільним попри коливання світових цін на нафту.

Пропозиція валюти з боку агропромислового комплексу в серпні зменшилася, однак це частково компенсувалося збільшенням продажу валюти благодійними організаціями та окремими підприємствами сектору оборони й безпеки.

"Власне, це зумовлює збільшення наших інтервенцій у межах виконання цієї перерозподільчої функції, коли ми спрямовуємо профіцит валюти з державного сектору в дефіцитний приватний сектор", – сказав Гелетій під час пресбрифінгу в четвер.

Він наголосив, що обсяг валютних інтервенцій НБУ не перевищує обсяг валюти, яку уряд продає центробанку за рахунок міжнародної допомоги.

Гелетій також зазначив, що в серпні гривня зміцнилася щодо долара на 0,37%, водночас послабилася щодо євро приблизно на 0,7%. У першій половині місяця курс гривні щодо долара наближався до 44,9 грн/$1, а в другій стабілізувався в межах 44,5-44,7 грн/$1.

Ситуацію на готівковому сегменті заступник голови НБУ назвав стабільною. Середньоденний обсяг купівлі валюти на готівковому ринку знизився до $21 млн із $22 млн у липні та $23 млн у червні, тоді як у березні він сягав $44 млн.

Спред між готівковим та офіційним курсами становить близько 0,3% і не перевищує 0,5%.

Гелетій наголосив, що НБУ продовжить працювати в режимі керованої гнучкості, а надходження міжнародної допомоги залишаються важливими для поповнення резервів і підтримання здатності регулятора покривати структурний дефіцит валюти на ринку.

Як повідомлялося, валютні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку у серпні становили $4,82 млрд, майже не змінившись порівняно з липнем.

У січні-серпні Нацбанк продав на ринку майже $33 млрд, що на 39%, або на $9,25 млрд, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zPpVk3jgA9A