"Укренерго" у 2027р може стати прибутковим за позитивним сценарієм – проєкт держбюджету-2027

Діяльність НЕК "Укренерго" за позитивним сценарієм може стати прибутковою з 2027 року, тоді як за базовим та негативним сценаріями прибутковість очікується лише з 2028 року, йдеться у стрес-тестуванні компанії у рамках підготовки проєкту держбюджету-2027.

Згідно з документом, усі сценарії щодо "Укренерго" передбачають у 2026 році збитки, за позитивним сценарієм компанія виходить на прибуток у 2027 році, з прибутком до оподаткування 0,6 млрд грн. За базовим та негативним сценаріями відновлення прибутковості очікується у 2028 році.

Вихід на прибуток забезпечує насамперед покращення операційного результату.

У 2026-2028 роках валовий прибуток НЕК зростає з 7,7 млрд грн до 27,9 млрд грн за базовим сценарієм, до 29,2 млрд грн – за позитивним та з 5,6 млрд грн до 22,0 млрд грн – за негативним.

"Таку динаміку формує зростання доходів від передачі електроенергії, диспетчерського управління, скорочення інших операційних витрат, зокрема очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю, витрат від знецінення та списання активів", – пояснили автори документу.

Розбіжності між сценаріями зумовлені насамперед динамікою тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію, які визначаються за методологією "витрати плюс".

Відповідно до базового, позитивного та негативного сценаріїв ціни на передачу електроенергії зростають упродовж 2027-2030 років відповідно на 8,5%, 10% та 15% на рік, ціни на диспетчерські послуги – на 1,5%, 2% та 3% на рік.

При цьому витрати на передачу за всіма трьома сценаріями зростають відповідно до рівня інфляції, а витрати на диспетчеризацію – на 30% на рік.

"Результати діяльності значною мірою залежать від скорочення боргового навантаження та зобов'язань за ПСО, які негативно впливають на прибутковість. Також впливає те, як швидко "Укренерго" зможе накопичити власний капітал", – зазначено в документі.

Загальний фінансовий результат компанії до оподаткування за період 2026-2030 рр. коливається за різними сценаріями від 13,4 млрд грн збитків до 26,6 млрд грн прибутку.

"Реалізація цих сценаріїв залежить від того, чи зможе "Укренерго" забезпечити у 2026 році процес реструктуризації за борговими зобов'язаннями за "зеленими" облігаціями сталого розвитку", – стверджують автори стрес-тестування.

Ефект від реструктуризації за всіма сценаріями становить 7,8 млрд грн.

У всіх сценаріях модель передбачає повернення у 2028 році гривневого кредиту у сумі 2,8 млрд грн, та поступове повернення валютних кредитів, а також, що у 2026 році через збитковий фінансовий результат не сплачуватиме до державного бюджету податку на прибуток та відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів.

Загальний дохід "Укренерго" протягом двох попередніх років зріс на 6,5% – зі 101,2 млрд грн у 2024 році до 107,7 млрд грн у 2025 році, однак протягом 2024-2025 років компанія залишалася збитковою, хоча й скоротила чистий збиток на 71,8% – з 38 млрд грн до 10,7 млрд грн.