Леся Карнаух подала у відставку з посади першої заступниці голови ДПС

Тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух написала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови відомства.

"В умовах війни – стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій – запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення – написала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови служби", – йдеться в телеграм-каналі ДПС з посиланням на Карнаух.

Вона подякувала уряду та міністру фінансів за довіру, а також висловила вдячність кожному працівнику податкової служби за професіоналізм і витримку в один із найскладніших періодів для країни.

Карнаух також наголосила на важливості внеску сумлінних платників податків у стійкість держави та подякувала міжнародним партнерам за підтримку у реформуванні відомства за європейськими стандартами.

"Під час кожної зустрічі з бізнесом наголошувала на тому, що довіра будується справами. Цьому принципу слідуватиму й надалі", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, ДПС з 31 грудня 2024 року очолював Руслан Кравченко. Згодом президент Володимир Зеленський призначив його генеральним прокурором, після чого тимчасове виконання обов'язків голови податкової служби 23 червня 2025 року перейшло до його заступниці – Карнаух.

Кабмін 14 вересня достроково припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС. Вже наступного дня, 15 вересня, детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки у колишньої очільниці відомства – одразу після її відставки та в день, коли Кравченко покинув країну.