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Економіка

Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр

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Кабмін затвердив нову програму пільгових кредитів до 1 млрд грн з компенсацією 5,5 в.п. від ставки – прем'єр
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості за рахунок часткової компенсації кредитів розміром до 1 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній – 1 млрд грн", – написав він у Телеграм-каналі у четвер.

Корецький зазначив, що пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі.

Голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу у четвер позитивно оцінив цю ініціативу та уточнив, що команда НБУ брала участь у відповідних напрацюваннях, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що фінальна редакція програми враховує наші пропозиції і бачення. Загалом я не бачу якихось відчутних проблем щодо того, щоб банківська система виконала і реалізувала цей запит", – зазначив Пишний.

Водночас він підтвердив, що існує заборгованість перед банками за програмою компенсацій "5-7-9".

"Ця історія вже традиційна: останні, якщо я не помиляюсь, 4,5 року приблизно тією чи іншою мірою є відповідний залишок, який накопичується, і потім цю вправу всі гуртом вирішуємо", – сказав глава Нацбанку.

За його словами, наразі Національна асоціація банків України та НБУ у діалозі із урядом, міністерствами економіки та фінансів працюють над цим.

"Я відчуваю, що у нас є спільне розуміння того, що належна виплата компенсації за попередньо наданими кредитами повинна бути забезпечена. Який буде формат графік виконання? Я думаю, ми оптимізуємо його, виходячи, в тому числі з наявних ресурсів наших регуляцій, потреби забезпечення фінансової стабільності", – зазначив Пишний.

Він наголосив, що наразі у НБУ гарний діалог з економічною командою уряду, який триває за багатьма дуже важливими напрямками.

"Так, у нас є непрості питання до обговорення, та й час, власне, непростий. Але я відчуваю, що ми просуваємося в пошуку оптимальних рішень", – підсумував голова Нацбанку.

#кредити #компенсація #уряд #програма
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