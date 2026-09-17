НБУ оцінює вплив можливого підвищення ПДВ до 21% на інфляцію в 0,4-0,7 в.п.

Можливе підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21% може разово додати до інфляції 0,4-0,7 відсоткового пункту (в.п.), свідчать попередні розрахунки Національного банку України (НБУ).

"Залежно від того, як роздрібний сегмент абсорбує це потенційне підвищення ПДВ, ефект може бути від 0,4 до 0,7 відсоткового пункту, але ми кажемо про разову корекцію цін", – повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський під час пресбрифінгу в четвер.

У Нацбанку загалом оцінюють інфляційний ефект такого кроку як доволі помірний. Водночас створення механізму страхування воєнних ризиків може зменшити витрати бізнесу, підтримати інвестиції та економічну активність, що, навпаки, стримуватиме зростання цін.

Щодо можливого підвищення імпортних мит Лупешинський зазначив, що НБУ наразі не може оцінити його інфляційний ефект без конкретних параметрів такого рішення.

Як повідомлялося, уряд у проєкті держбюджету на 2027 рік запропонував створити спеціальний фонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки обсягом 58,7 млрд грн, одним із можливих джерел наповнення якого є підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21%.

Попередньо передбачається державний внесок до фонду компенсацій від обстрілів у розмірі близько $1 млрд, ліміт компенсації $10 млн та внесок учасників програми на рівні 2% суми покриття. Очікується, що міжнародні партнери можуть додатково внести до фонду $1-2 млрд, а запрацювати він може з початку 2027 року через державне Експортно-кредитне агентство.

У Мінекономіки вибір підвищення ПДВ як одного з джерел наповнення фонду пояснювали бажанням охопити всі галузі, мінімізувати інфляційний ефект та сприяти детінізації, тоді як альтернативні джерела, зокрема додаткове імпортне мито, поступаються за цими параметрами. У міністерстві попередньо оцінювали вплив підвищення ПДВ на 1 в.п. на інфляцію у 0,8 в.п.