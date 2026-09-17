Корецький: Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, Київ та область – в переліку територій підвищеного ризику

Кабінет міністрів України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення. У проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків. Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому наразі розширюємо чинну програму", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Зокрема, уряд включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику.

"Друге: розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи", – розповів прем'єр.

Крім того, уряд збільшує максимальну компенсацію страхової премії з 3 млн грн до 5 млн грн на рік для одного підприємства, поширює цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування.

"Крім того цього тижня уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній – 1 млрд грн", – нагадав він.