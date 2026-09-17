Нацбанк України може погіршити прогноз зростання ВВП у 2026р з 1,8% до 1,1-1,2%

Додаткові руйнування в промисловості та торгівлі від російських обстрілів, погіршення ділових очікувань знижують оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України Національним банком України на цей рік до 1,1-1,2% порівняно із попередньою в 1,8% наприкінці липня цього року, повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

"Ми прогнозували зростання (ВВП у 2026 році) на 1,8% в липні. Однак ситуація динамічна. Ми цілком можемо говорити про те, що така оцінка змістилася близько до 1,1-1,2%", – сказав він на брифінгу в Києві у четвер.

"Однак це, звісно, не остаточні цифри. Бо, знов-таки повторююся, ситуація динамічна, і ми можемо за підсумками прогнозного циклу (завершується наприкінці жовтня – ІФ-У) побачити інші цифри", – зазначив Лепушинський.

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