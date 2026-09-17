Кабмін розподілив 222,1 млн грн субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

Кабінет міністрів України розподілив 222,1 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Кошти спрямують на проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної освіти у вересні-грудні 2026 року. Загалом у державному бюджеті на підтримку інклюзивного навчання у 2026 році передбачено 492,1 млн грн", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Міносвіти продовжує впроваджувати комплексні рішення для розвитку інклюзивного навчання, зокрема оновлює освітні програми, сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників і забезпеченню фізичної доступності закладів освіти на всіх рівнях, а також підтримує діяльність інклюзивно-ресурсних центрів і ДУ "Школа супергероїв".

Зокрема, у 2026/2027 навчальному році в організації інклюзивного навчання передбачено зміни, спрямовані на забезпечення рівного доступу до якісної освіти та підвищення прозорості механізмів надання підтримки: освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання організовуватимуть відповідно до оновленого порядку; облік психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять здійснюватиметься в автоматизованій системі "АС ІРЦ". Батьки матимуть змогу перевіряти факт проведення цих занять; уперше учні з особливими освітніми потребами, зумовленими інтелектуальними труднощами, отримають документи про освіту загального зразка.