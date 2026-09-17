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Економіка

Проєкт держбюджету-2027 передбачає 145 млн грн на земельну реформу

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Проєкт держбюджету-2027 передбачає 145 млн грн на земельну реформу

На заходи з проведення земельної реформи у проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачено 145 млн грн із загального фонду.

Згідно з проєктом закону №16000 від 15 вересня про державний бюджет на 2027 рік, за рахунок цих коштів, зокрема, передбачено заходи із забезпечення функціонування автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин, а також ведення і функціонування, в тому числі адміністрування, Державного земельного кадастру.

Із зазначеної суми 4 млн грн планується спрямувати на інвентаризацію земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру. Це має забезпечити проведення державної інвентаризації земель на площі 82,3 тис. га.

Ще 5 млн грн передбачено на послуги з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на ринку. Це дасть змогу підготувати конфісковані земельні ділянки до продажу та забезпечити додаткові надходження до державного бюджету.

#держбюджет #кошти #земельна_реформа
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