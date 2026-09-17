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Економіка

Кабмін встановив диференційовані обсяги залишення неліквідної деревини під час рубок – 5-30 куб. м/га

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Кабмін встановив диференційовані обсяги залишення неліквідної деревини під час рубок – 5-30 куб. м/га
Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України запровадив диференційований підхід до обов'язкового залишення неліквідної деревини під час рубок залежно від типу лісорослинних умов, категорій лісів та зонування територій природно-заповідного фонду.

Відповідну постанову, яка встановлює вимоги щодо збереження біорізноманіття під час проведення рубок, уряд ухвалив 17 вересня, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Ми маємо одночасно забезпечувати збереження біорізноманіття та можливість повноцінного ведення лісового господарства. Саме тому важливо, щоб вимоги враховували реальні природні умови конкретної ділянки, а не встановлювали однакову норму для всіх лісів. Ухвалені зміни дають змогу забезпечити баланс між господарськими та природоохоронними цілями при здійсненні відповідних лісогосподарських заходів", – наголосив міністр Тарас Висоцький.

Відповідно до постанови, під час вибіркових і поступових рубок головного користування, а також рубок формування і оздоровлення лісів на ділянці залишатимуть сушняк і стремпи (пні природного походження) в обсягах 5, 10, 15 або 30 куб. м на 1 га.

Крім того, передбачено збереження за наявності визначеної кількості сухостійних дерев. Водночас небезпечні дерева, які є потенційною або прямою загрозою для працівників під час лісосічних робіт, підлягатимуть приземленню відповідно до вимог безпеки та охорони праці.

Врегульовано також документальне фіксування фактичних обсягів сушняку, стремпів та кількості сухостійних дерев, які мають залишатися на ділянках.

Як зазначено в повідомленні, це такий підхід має дати змогу чітко визначати виконання встановлених вимог та уникати ситуацій, коли через формальну невідповідність неможливо отримати спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів.

Мінагрополітики зазначає, що обов'язкове залишення 30 куб. м неліквідної деревини на 1 га могло призвести до зменшення доступного для заготівлі ресурсу ліквідної деревини у 2027 році орієнтовно на 950 тис. куб. м. Це створювало ризики для забезпечення сировиною деревообробної промисловості, надходжень до бюджетів та забезпечення населення паливною деревиною.

Ухвалені зміни мають забезпечити баланс між збереженням біорізноманіття та сталим використанням лісових ресурсів, а також враховують природні умови, цільове призначення і функції лісів, зазначили в міністерстві.

#рубка #обсяги #неліквідна #деревина
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