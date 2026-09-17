Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку до 16%

Правління Національного банку України (НБУ) очікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16% річних та назвало причинами такого рішення стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків.

"Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики", – зазначив регулятор у пресрелізі в четвер.

Він нагадав, що у серпні споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% у річному вимірі та дещо перевищила траєкторію липневого прогнозу НБУ. Регулятор пояснив це насамперед сильнішим, ніж очікувалося, подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході та вищими темпами зростання окремих адміністративних тарифів через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру.

Центробанк очікує, що найближчими місяцями інфляція може бути дещо вищою, ніж передбачав попередній прогноз, однак у 2027 році повернеться на траєкторію сповільнення.

Регулятор також зазначив, що у липні-серпні обсяги офіційного зовнішнього фінансування були меншими, ніж очікувалося, через що міжнародні резерви знизилися. Водночас за умови виконання Україною зобов'язань за програмами підтримки значна частина фінансування має бути надолужена в наступні місяці.

Серед інших ризиків Нацбанк назвав можливе виникнення додаткових бюджетних потреб на оборону й відбудову та посилення зарплатного тиску через дефіцит робочої сили. Водночас погіршення безпекової ситуації може охолодити споживчий попит і ринок праці, що матиме дезінфляційний ефект.

"Якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом'якшення монетарних умов", – сказано у релізі.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2026 року Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних і після цього утримував її на цьому рівні на трьох засіданнях поспіль. На попередньому засіданні в липні регулятор неочікувано для ринку підвищив ставку на 0,5 в.п. – до 15,5% річних та анонсував можливе ще одне підвищення до кінця року.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо підвищення облікової ставки до 16% річних НБУ оприлюднить 28 вересня.

Наступне засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики відбудеться 29 жовтня 2026 року.