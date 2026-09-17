НБУ дозволив фізособам платити за кордоном із рахунків у небанківських платіжних установах до 200 тис. грн

Національний банк України (НБУ) дозволив фізособам-резидентам і нерезидентам оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих платіжних рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг в межах 200 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць, повідомив регулятор.

Ліміт діє сукупно для операцій з усіх гривневих платіжних рахунків користувача в такого надавача та стосується розрахунків з використанням особистих електронних платіжних засобів.

НБУ також дозволив зараховувати гривню на платіжні рахунки фізосіб у небанківських надавачів за переказами, ініційованими з-за кордону в іноземній валюті. Йдеться як про перекази через міжнародні карткові платіжні системи, так і про прямі перекази із закордонних рахунків, зокрема через SWIFT.

Кошти, що надходять фізособі з-за кордону в іноземній валюті, зараховуватимуться на її платіжний рахунок у гривні після конвертації відповідно до вимог валютного законодавства.

Крім того, небанківським надавачам дозволено зараховувати на гривневі платіжні рахунки українських суб'єктів господарювання кошти від фізосіб-нерезидентів за товари, роботи та послуги, придбані в Україні, у разі розрахунків картками або прямими переказами з рахунку на рахунок. Також дозволено зараховувати кошти від фізосіб-резидентів і нерезидентів, які розраховуються з-за кордону картками, прив'язаними до рахунків, відкритих за межами країни.

Нацбанк пояснив зміни розширенням функціональності платіжних рахунків у небанківських надавачів та створенням рівних умов для їх користувачів і клієнтів банків.

Для реалізації нових можливостей центробанк також розширив перелік фінансових платіжних послуг, які небанківські установи можуть здійснювати як валютні операції на підставі ліцензії. Зокрема, до нього включено послуги із зарахування та зняття готівки з рахунків, відкриття, обслуговування й закриття рахунків, а також кредитові, дебетові та інші платіжні операції з коштами користувачів.

Зміни затверджено постановами правління НБУ №104, №105 і №106 від 15 вересня 2026 року та набрали чинності 17 вересня.

Як повідомлялося, 10 серпня НБУ запровадив черговий пакет валютної лібералізації, зокрема підвищив ліміт на розрахунки юросіб за кордоном гривневими корпоративними картками зі 150 тис. грн до 400 тис. грн на місяць, а на зняття готівки з використанням таких карток за кордоном – із 17,5 тис. грн на тиждень до 140 тис. грн на місяць.