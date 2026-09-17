Україна за 8 міс.-2026 стала нетто-імпортером молочної продукції – АВМ

Україна за січень-серпень 2026 року скоротила експорт молочної продукції на 7% у натуральному вираженні та на 17% у грошовому – до 86,92 тис. тонн і $248,79 млн відповідно, тоді як імпорт зріс на 39% та 23% – до 56,2 тис. тонн і $253,13 млн, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

Таким чином, за підсумками восьми місяців Україна фактично стала нетто-імпортером молочної продукції: вартість імпорту перевищила вартість експорту на $4,34 млн. При цьому в серпні зовнішньоторговельне сальдо молочної продукції також було від'ємним і становило $3,34 млн.

У серпні Україна експортувала 10,86 тис. тонн молочної продукції на $30,51 млн, що на 11% менше за обсягом і на 18% за виручкою порівняно з липнем. Водночас у річному вимірі експорт зріс на 7% у натуральному вираженні, але скоротився на 2% у грошовому.

Основні експортні категорії молочної продукції за січень-серпень становили: морозиво – 26%, згущене молоко та вершки – 25%, сири – 17%, вершкове масло – 11%, молочна сироватка – 7%.

Основними ринками збуту української молочної продукції залишаються країни Європейського Союзу, Молдова та країни Південного Кавказу.

Імпорт молочної продукції у серпні становив 8,23 тис. тонн, скоротившись на 6% до липня, але зріс на 59% порівняно із серпнем 2025 року. За вісім місяців імпорт сягнув 56,2 тис. тонн на $253,13 млн. Найбільшу частку в його структурі – 58% – становили сири.

За оцінкою АВМ, структура експорту залишається значною мірою орієнтованою на продукцію з нижчою маржинальністю, зокрема сухе знежирене молоко та сироватку, тоді як частка сирів, які належать до найбільш прибуткових категорій українського молочного експорту, істотно не збільшилася.