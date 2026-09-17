Росія вчетверте за місяць вдарила балістикою по "Запоріжсталі"

Росія намагається зірвати відновлення металургічного комбінату "Запоріжсталь", який був зупинений після ворожих ударів балістикою 11 серпня: комбінат пережив четверту балістичну атаку за місяць, повідомляє Група "Метінвест" у четвер.

"17 вересня вдосвіта росія поцілила двома балістичними ракетами по "Запоріжсталі". Епіцентри прильотів припали на промислові майданчики цехів… Унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі цехів і залізничну інфраструктуру… Минулося без загиблих, одного працівника ушпиталено", – йдеться у релізі на сайті групи.

Операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко зазначив, що країна-агресор випустила по "Запоріжсталі" загалом 17 балістичних ракет, починаючи з серпня.

"Це вже четверта атака за трохи більше ніж місяць – системний терор проти української промисловості та людей… Повторні удари по зупиненому підприємству – це спроба не дати йому відновитися і повернутися до роботи", – заявив він.

Зазначається, що після оголошення ракетної небезпеки всіх співробітників завчасно сповістили та дали команду перейти до захисних споруд, де вони перебували до відбою. На момент удару один із працівників не встиг дістатися захисної споруди. Завдяки спільним злагодженим діям працівників підприємства та надзвичайників людину деблокували, надали першу допомогу та ушпиталили до медзакладу міста з уламковими пораненнями та струсом мозку. Підприємство стежить за станом постраждалого та надаватиме йому необхідну підтримку до повного одужання.

На комбінаті тривають роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російської атаки для обстеження та подальшої оцінки завданої шкоди, зазначається в інформації.

"Метінвест" нагадав, що 11 серпня російська атака пошкодила основне технологічне та допоміжне обладнання, інфраструктуру та енергосистему, вбила 8 співробітників та 28 поранила. Виробничі ланцюги на підприємстві було розірвано, комбінат повністю зупинився.

Потім 27 серпня внаслідок ворожої атаки постраждали ті ж самі об'єкти виробництва, минулося без загиблих та постраждалих, а атака 12 вересня вразила доменне та сталеплавильне виробництво, енергетичні об'єкти та мережі, логістику, поранила чотирьох співробітників підприємства.

"Запоріжсталь" залишається важливим промисловим підприємством Запоріжжя та України. Завдання "Метінвесту" сьогодні – зберегти комбінат, його команду, виробничий потенціал і можливість відновлення. Кожен новий російський удар робить це складнішим, але не змінює цієї мети", – наголошується у релізі.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".