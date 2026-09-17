"Епіцентр" запустив пілотний проєкт з впровадження електронних цінників

Мережа "Епіцентр" тестує використання електронних цінників, це рішення дозволяє суттєво економити час співробітників та набагато оперативніше реагувати на зміну ринкової вартості товарів, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для нас це насамперед про оперативність і ефективніше використання часу наших працівників, що особливо актуально в умовах дефіциту кадрів. Замість того, щоб регулярно друкувати та замінювати паперові цінники, співробітники можуть більше уваги приділяти покупцям, викладці товару та іншим важливим задачам. Водночас електронний цінник допомагає швидше реагувати на зміни вартості та зменшувати ризик розбіжностей між ціною на полиці та інформацією в системі, – зазначив директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Пілотний проєкт стартував з магазину Епіцентр Express у Софіївській Борщагівці (на вулиці Івана Франка, 6). Після успішного запуску компанія розширила пілот, запровадивши електронні цінники для частини товарів у ТЦ "Епіцентр" на вул. Берковецька, 6-В у Києві.

Головна перевага рішення – інтеграція з ERP системами компанії. Зміна ціни в ERP системі автоматично передається на полицю, тож інформація про вартість товару оновлюється в режимі реального часу. Це особливо актуально для категорій, де ціни змінюються часто, зокрема продуктів харчування, побутової хімії, техніки та електроніки тощо.

Для цього "Епіцентр" розробив власний програмний продукт із модульною архітектурою: він дозволяє підключати обладнання будь-якого виробника без зміни процесів у магазині чи торговому центрі. Система вже інтегрована з ключовими інструментами, якими щодня користуються продавці, – терміналами збору даних, мобільними додатками та десктопною ERP.

За словами Танько, зараз компанія тестує технологію в різних форматах торгівлі, щоб оцінити її ефективність і зрозуміти економічну доцільність масштабування.

Поточний етап тестування розрахований приблизно на пів року. За цей час компанія планує не лише оцінити економічний ефект від використання електронних цінників, а й відпрацювати їхню інтеграцію з внутрішніми IT-системами. Окрему увагу приділять періодам високої торговельної активності, коли кількість акцій та зміна цін значно зростають.

При цьому в компанії зауважують, що зараз електронні цінники залишаються доволі дорогим рішенням, тому їхнє встановлення на всіх категоріях товарів мережі Епіцентр вважається недоцільним. За попередніми розрахунками, за умови правильного вибору категорій та ефективної експлуатації окупність проєкту становитиме до 2-3 років. Додатковим ефектом є скорочення використання паперу та витрат, пов'язаних із регулярним друком і заміною паперових етикеток.

Зараз "Епіцентр" тестує систему електронних цінників Solum з компанією SystemGroup, що виступає офіційним партнером бренду в Україні. Паралельно розглядаються рішення від Soarfree, Zkong та Vusion.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).