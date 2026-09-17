Ощадбанк і ЄБРР підписали другий транш гарантійної програми ESSF на EUR50 млн

Ощадбанк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали договір про другий транш на EUR50 млн у межах гарантійного інструменту Програми енергетичної безпеки та стабільності (ESSF), повідомила пресслужба державного банку.

Документ підписано 15 вересня в Лондоні під час щорічної зустрічі ЄБРР із банками-партнерами в Україні.

Програма передбачає часткове покриття ЄБРР ризиків за інвестиційними кредитами Ощадбанку для фінансування проєктів з енергогенерації та енергоефективності. Гарантійне покриття становить 50% суми відповідного кредиту.

"Попит на цей інструмент підтверджує вже реалізований перший транш. Нові EUR50 млн дадуть змогу продовжити фінансування проєктів, які допомагають бізнесу, громадам та іншим клієнтам посилювати енергетичну стійкість", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За його словами, таке фінансування особливо важливе напередодні осінньо-зимового періоду через ризики для енергопостачання внаслідок триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

ESSF орієнтована на малі та середні підприємства, середніх корпоративних клієнтів, муніципалітети, малі державні підприємства, приватні домогосподарства та ОСББ. Фінансування спрямовується на децентралізовану генерацію, відновлювані джерела енергії, системи зберігання енергії та підвищення енергоефективності житлових, комерційних і комунальних будівель.

Загальний обсяг фінансування програми ESSF становить EUR2 млрд. Окрім Ощадбанку, до неї залучено ще сім українських банків: державні ПриватБанк, Укрексімбанк та Укргазбанк, а також Укрсиббанк, ПроКредит Банк, Креді Агріколь Банк і Райффайзен Банк.

Програма реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС), Франції та Нідерландів.

Як повідомлялося, 12 лютого 2025 року ЄБРР і Ощадбанк уклали угоду про участь банку в ESSF, що передбачала портфельний інструмент розподілу ризиків без попереднього фінансування для субкредитів загальним обсягом до EUR100 млн.

Грантова підтримка позичальників у межах програми може покривати 10-30% інвестиційних витрат. Підвищені суми грантів передбачені, зокрема, для підприємств і домогосподарств, які постраждали від війни, а також позичальників, що сприяють реінтеграції ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

Щонайменше 70% субкредитів мають спрямовуватися на проєкти, що відповідають критеріям переходу до зеленої економіки (Green Economy Transition, GET), а до 20% загального фінансування – на довгострокові капітальні інвестиції МСП для модернізації технологій та обладнання до стандартів ЄС.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 серпня 2026 року Ощадбанк посідав друге місце (514,21 млрд грн) за загальними активами серед 59 банків України.