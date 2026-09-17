Ціна газу для населення у 2027р має зрости на 5%, у 2028р - на 25-30% – проєкт держбюджету-2027

Підвищення роздрібних цін на природний газ для населення у 2027 році має скласти 5%, у 2028-му – 25-30%, а з 2029 або 2030 року газ має реалізовуватися за ринковою ціною, що відповідає макроекономічному прогнозу уряду, йдеться у стрес-тестуванні групи "Нафтогаз" у рамках підготовки проєкту держбюджету-2027.

Зокрема, за базовим та позитивним сценарієм роздрібна ціна газу для населення у 2028 році має підвищитися на 30%, за негативним – на 25%. Окрім того, негативний сценарій передбачає перехід на ринкову ціну у 2030 р. замість 2029 р., як у базовому та позитивному сценаріях, а у 2029 р. має відбутися лише підвищення ціни на 35%.

Також базовий та позитивний сценарій передбачають припинення режиму ПСО для "Нафтогазу" з травня 2028 р., негативний сценарій – з травня 2029 р.

Також за базовим та позитивним сценаріями собівартість реалізації видобутого природного газу (без урахування рентної плати та амортизації) збільшується на розмір інфляції, в той час як за негативним сценарієм середньорічний приріст собівартості власного видобутку газу за період 2027-2030 років збільшується на 30%, враховуючи подовжений вплив воєнних ризиків, ускладнення структури видобутку з розробкою менш продуктивних покладів та зростання технологічних втрат газу через відкладену модернізацію.

За базовим та позитивним сценаріями очікується, що група "Нафтогаз" буде прибутковою у середньостроковій перспективі. Водночас негативний сценарій демонструє отримання збитків в усіх періодах, окрім 2029 р., що буде досягнуто за рахунок переходу на реалізацію газу за ринковими цінами.

Згідно з документом, результати діяльності "Нафтогазу" значною мірою залежатимуть від ПСО, яке негативно впливає на прибутковість та розмір отриманого доходу. На результати також впливає те, як швидко група зможе відновити внутрішній видобуток газу. Загальний фінансовий результат до оподаткування за період 2026-2030 рр. коливається від 66,9 млрд грн збитку (негативний сценарій) до 196,5 млрд грн прибутку (позитивний сценарій).

Реалізація вказаних сценаріїв залежить від того, чи вдасться "Нафтогазу" залучити необхідне фінансування. У всіх сценаріях "Нафтогаз" виходив з того, що до 2027 р. йому вдасться залучити близько $1 млрд та EUR2 млрд. Решту необхідних коштів планується залучити в гривнях. У разі реалізації негативного сценарію групі доведеться суттєво наростити внутрішні запозичення: загальний обсяг гривневого боргу до 2029 р. сягне близько 66,5 млрд грн,

Чисті надходження до державного бюджету у період 2027-2030 років становитимуть від 72 до 86 млрд грн у позитивному та базовому сценаріях.

Група "Нафтогаз" є прибутковою з 2023 р. після того, як у 2022 р. зафіксувала збитки. Загальний дохід групи зріс на 2,4% – з 256,4 млрд грн у 2024 р. до 262,5 млрд грн у 2025 р., однак чистий прибуток компанії знизився на 84,6% – з 37,9 млрд грн до 5,8 млн гривень.

Операційний прибуток зменшився на 26,2% – з 90,8 млрд грн до 67,0 млрд грн, що стало наслідком значно швидшого зростання операційних витрат порівняно із зростанням доходів компанії. Зниження прибутковості операційної діяльності відбулося, зокрема, через знецінення основних засобів підприємств групи внаслідок руйнування після обстрілів.