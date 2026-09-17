Райффайзен Банк відкрив клієнтам повний ліміт гарантій ЄБРР на EUR200 млн

Райффайзен Банк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про четвертий транш гарантії розподілу ризиків із лімітом EUR50 млн, після чого весь передбачений програмою ліміт EUR200 млн став доступним для фінансування клієнтів банку, повідомила його пресслужба.

Зазначається, що гарантія покриватиме до 50% кредитного ризику Райффайзен Банку за новими угодами фінансування компаній у критично важливих секторах економіки, зокрема сільському господарстві, транспорті й логістиці, промисловому виробництві та переробці.

Угоду підписано 15 вересня в Лондоні під час четвертого щорічного круглого столу ЄБРР з питань стійкості банківського сектору України під час війни.

"Доступ до фінансування завжди був і залишається основою безперервності бізнесу, збереження робочих місць та подальшого зростання. Наше завдання - перетворювати міжнародну підтримку на практичні й дієві інструменти, які дозволяють компаніям розвиватись вже сьогодні", – зазначила голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна.

Позичальники, які реалізують інвестиційні проєкти, зможуть отримувати технічну підтримку та гранти Європейського Союзу в межах ініціативи EU4Business. Підвищені суми грантів передбачені для компаній, заснованих ветеранами або залучених до їхньої реінтеграції, а також для бізнесу, що постраждав від війни.

У межах четвертого траншу EUR1,2 млн передбачено для донорського механізму "Підвищення безпеки підприємств" (Enterprise Security Enhancement, ESE), який дає змогу частково безповоротно списувати заборгованість за інвестиційними кредитами компаній, профінансовані активи яких були пошкоджені або знищені внаслідок війни. Механізм фінансують зовнішні донори, зокрема Європейська комісія в межах Ukraine Investment Framework (UIF).

За даними банку, за перший рік у межах програми банк підтримав 286 клієнтів і профінансував 395 нових проєктів, переважно в сільському господарстві, виробництві продуктів харчування та напоїв і продуктовому ритейлі. Грантову компоненту передбачено у 109 проєктах.

Як повідомлялося, ЄБРР і Райффайзен Банк 9 вересня 2025 року підписали в Лондоні угоду про гарантію розподілу ризиків без попереднього фінансування для портфеля нових кредитів українському бізнесу обсягом EUR200 млн.

Райффайзен Банк є найбільшим банком з приватним капіталом в Україні та четвертим найбільшим загалом із загальними активами на 1 серпня 2026 року 282,37 млрд грн (6,5% від загальних активів системи).